В Нью-Йорке презентовали книгу "Украина в Совете Безопасности ООН 2016-2017"

В четверг, 20 декабря, Постоянное представительство Украины при ООН презентовало для иностранного дипломатического корпуса и сотрудников Секретариата ООН книгу о членстве Украины в Совете Безопасности ООН 2016-2017 годов.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН в Twitter.

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Отмечается, что в книге собраны выступления украинской делегации по всем вопросам повестки дня Совбеза ООН. Ситуации в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, проблематика операций поддержания мира, борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, защита гражданских лиц в условиях конфликтов.

Отдельно описывается период выборов нового Генерального секретаря ООН, а также содержится сборник фотографий о наиболее ярких моментах из рабочей жизни делегации Украины.

В течение двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН Украина доказала способность брать на себя глобальную ответственность. Наша делегация была активной при рассмотрении всех вопросов, которые обсуждались в Совбезе одновременно присоединилась к разработке по меньшей мере 138 резолюций и 46 заявлений,

– отметил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он также добавил, что по инициативе украинской делегации Совет Безопасности принял первую в своей истории резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических угроз.