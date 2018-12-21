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      В Нью-Йорке презентовали книгу "Украина в Совете Безопасности ООН 2016-2017"

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      Постоянное представительство Украины при ООН презентовало книгу в Нью-Йорке
      Постоянное представительство Украины при ООН презентовало книгу в Нью-Йорке / Фото из открытых источников

      В четверг, 20 декабря, Постоянное представительство Украины при ООН презентовало для иностранного дипломатического корпуса и сотрудников Секретариата ООН книгу о членстве Украины в Совете Безопасности ООН 2016-2017 годов.

      Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН в Twitter.

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      Отмечается, что в книге собраны выступления украинской делегации по всем вопросам повестки дня Совбеза ООН. Ситуации в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, проблематика операций поддержания мира, борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, защита гражданских лиц в условиях конфликтов.

      Отдельно описывается период выборов нового Генерального секретаря ООН, а также содержится сборник фотографий о наиболее ярких моментах из рабочей жизни делегации Украины.

      В течение двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН Украина доказала способность брать на себя глобальную ответственность. Наша делегация была активной при рассмотрении всех вопросов, которые обсуждались в Совбезе одновременно присоединилась к разработке по меньшей мере 138 резолюций и 46 заявлений,
      – отметил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

      Он также добавил, что по инициативе украинской делегации Совет Безопасности принял первую в своей истории резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических угроз.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины ООН
      Источник: 24 Канал
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