В Нью-Йорке состоялся премьерный показ фильма "Дэдпул 2": яркие фото

Пока одни звезды покоряют Каннский кинофестиваль, другие их коллеги побывали на премьерном показе фильма "Дэдпул 2".

На нью-йоркскую премьеру фильма "Дэдпул 2" пришла одна из самых ярких голливудских пар – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Актер, кстати, не только исполнил одну из главных ролей в фильме, но и принял участие в написании сценария к картине.

Читайте также: Венсан Кассель с 21-летней Тиной Кунаки посетил Каннский фестиваль: романтические фото

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

На премьере фильма 41-летний Рейнольдс предстал перед публикой в очень элегантном образе, выбрав костюм-тройку и стильные ботинки.

Блейк же пошла вразрез со стилем мужчины и появилась на мероприятии в гламурном наряде.

На премьере фильма побывали также актеры Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Стефан Капичич, Брианна Хильдебранд, а также другие актеры и музыканты.

Джош Бролин и Кэтрин Бойд



Зази Битц



Стефан Капичич





Морена Баккарин



Брианна Хильдебранд

Напомним, в середине апреля появился финальный трейлер фильма "Дэдпул 2". Мировая премьера ленты запланирована на 16 мая 2018 года, а украинский релиз "Дэдпула-2" запланирован на 17 мая.

Смотрите трейлер к фильму "Дэдпул 2":