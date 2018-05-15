В Нью-Йорке состоялся премьерный показ фильма "Дэдпул 2": яркие фото
Пока одни звезды покоряют Каннский кинофестиваль, другие их коллеги побывали на премьерном показе фильма "Дэдпул 2".
На нью-йоркскую премьеру фильма "Дэдпул 2" пришла одна из самых ярких голливудских пар – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Актер, кстати, не только исполнил одну из главных ролей в фильме, но и принял участие в написании сценария к картине.
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
На премьере фильма 41-летний Рейнольдс предстал перед публикой в очень элегантном образе, выбрав костюм-тройку и стильные ботинки.
Блейк же пошла вразрез со стилем мужчины и появилась на мероприятии в гламурном наряде.
На премьере фильма побывали также актеры Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Стефан Капичич, Брианна Хильдебранд, а также другие актеры и музыканты.
Джош Бролин и Кэтрин Бойд
Зази Битц
Стефан Капичич
Морена Баккарин
Брианна Хильдебранд
Напомним, в середине апреля появился финальный трейлер фильма "Дэдпул 2". Мировая премьера ленты запланирована на 16 мая 2018 года, а украинский релиз "Дэдпула-2" запланирован на 17 мая.
Смотрите трейлер к фильму "Дэдпул 2":