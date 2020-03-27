В Нью-Йорке установили мобильные морги: впервые после теракта 11 сентября – фото

На улицах крупнейшего города США, Нью-Йорка, установили мобильные морги. Там временно будут хранить тела умерших, в частности, и от Covid-2019.

Несколько первых моргов уже установили вблизи двух больниц города. Об этом информирует CNN.

Обратите внимание Коронавирус в США: в Нью-Йорке госпитализируют только "самых тяжелых", по двое в одну палату

Трейлеры-рефрижераторы, которые будут использовать как импровизированные морги, уже 27 марта расположили возле двух больниц. Это происходит на фоне роста летальных случаев от Covid-2019 в США,

– говорится в сообщении.

Подобные временные морги сигнализируют об историческом вызове из-за кризиса в области здравоохранения.



Рефрижераторы для тел на улицах Нью-Йорка / Фото Getty images

По словам спикера Офиса главного судмедэксперта Нью-Йорка Айи Уорти-Дэвис: рефрижераторы начнут использовать после превышения лимита вместимости моргов, которые расположены в госпиталях. Их будут использовать не конкретно для умерших от коронавируса, но и для того, чтобы разгрузить больничные морги, если они будут переполнены.



Мобильефрижераторы для тел на улицах Нью-Йорка / Фото Getty images



В последний раз мобильные морги на улицах Нью-Йорка устанавливали 11 сентября 2001 года / Фото Getty images

Один такой трейлер вместе с расположенными рядом мобильными палатками вмещает от 3500 до 3600 тел. Нью-Йорк имеет 45 таких рефрижераторов.

Внимание! В последний раз власть Нью-Йорка применяла такие радикальные меры после террористических атак 11 сентября 2001 года. Тогда офису городской судебной экспертизы поручили выявить десятки тысяч остатков тел из 2 753 человек, погибших в результате теракта и разрушения башен-близнецов.

Какова ситуация с коронавирусом в США? Очень неблагоприятная. За прошедшие сутки, 26 марта, количество инфицированных Covid-2019 там выросло на 14 тысяч новых случаев. Следовательно, США обогнали Китай и Италию по количеству больных коронавирусом Covid-2019.



По состоянию на 27 марта известно о по меньшей мере 85 755 подтвержденных случаях болезни в США, 1 304 человека умерли.



Наихудшая ситуация в Нью-Йорке. Там госпитализируют только "тяжелых" пациентов, в одну палату (бокс) помещают 2 людей. В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли уже 385 человек.