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В Нью-Йорке установили памятник последним белым носорогам на планете: фото, видео

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Скульптура
Скульптура "Последние трое" / untappedcities.com

В Нью-Йорке посвятили скульптуру трем последним северным белым носорогам на планете. Она получила символическое название "Последние трое".

Создали арт-объект двое скульпторов из Австралии – Джулия и Марк Шатнер, пишет Untapped Cities.

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Скульптура изображает трех носорогов. Самец белого носорога Судан держит на своей спине дочь Наиин, а та в свою очередь внучку Судана Фату.

"Последние три" из вида северных белых носорогов пока что живут в заповеднике в Кении. Остальные представители вида исчезла из-за браконьерства.

Ученые активно работают над сохранением вида, однако полностью воспроизвести вид не удастся. Ведь даже если и сохранят генетический материал исчезающих носорогов, воспроизводить вид придется с помощью другого подвида парнокопытных.

Смотрите видео создания скульптуры "Последние трое"

Теги: Новости США LifeStyle мир животных Нью-Йорк Новости культуры
Источник: 24 Канал
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