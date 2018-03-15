В Нью-Йорке установили памятник последним белым носорогам на планете: фото, видео

В Нью-Йорке посвятили скульптуру трем последним северным белым носорогам на планете. Она получила символическое название "Последние трое".

Создали арт-объект двое скульпторов из Австралии – Джулия и Марк Шатнер, пишет Untapped Cities.

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Скульптура изображает трех носорогов. Самец белого носорога Судан держит на своей спине дочь Наиин, а та в свою очередь внучку Судана Фату.

I run across Astro Place almost everyday as I try to catch the 6 train to work, todays encounter had three unexpected visitors. #TheLastThree #AstroPlace #RhinoSculpture https://t.co/MeKLY3KIPx pic.twitter.com/Opk3Lilk4D — Kaelin Sprawls (@ksprawls) 14 березня 2018 р.

"Последние три" из вида северных белых носорогов пока что живут в заповеднике в Кении. Остальные представители вида исчезла из-за браконьерства.

Ученые активно работают над сохранением вида, однако полностью воспроизвести вид не удастся. Ведь даже если и сохранят генетический материал исчезающих носорогов, воспроизводить вид придется с помощью другого подвида парнокопытных.

Смотрите видео создания скульптуры "Последние трое"