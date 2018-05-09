В Нью-Йоркском аэропорту работает робот, который своим поведением смущает женщин

Робота К5 приняли на работу в аэропорт Нью-Йорка. Его главной миссией будет борьба с мошенниками и незаконными таксистами. Однако разработчики получают уже первые жалобы собственного на робота, потому что он неприлично смотрит на женщин.

Об этом сообщают "Экономические известия".

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Несмотря на такую ​​важную миссию, посетители аэропорта жалуются на К5. Они недовольны тем, что робот может незаметно "подойти" к человеку и напугать его. Иногда охранникам приходится силой отталкивать робота-работника, который подкрадывается к человеку.

К тому же, некоторые женщины заметили, как К5 невоспитанно на них пялился, чем вызываал большое возмущение.

На данный момент К5 работает в тестовом режиме. Производители исследуют его записывающие и маневренные способности. Возможно, в будущем разработчикам удастся ликвидировать все недостатки красавца К5.

Как работает робот К5 в аэропорту Нью-Йорке – смотрите видео