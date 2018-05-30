В НКРЭКП появились новые члены: Порошенко подписал указ

Президент Петр Порошенко назначил пять новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, украинский глава государства подписал соответствующие указы.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы Украины.

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В частности, во время представления новоназначенных членов комиссии Порошенко отметил, что процесс формирования нового независимого регулятора завершен.

"Я уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Эти изменения должны почувствовать и украинские граждане: мы должны заботиться о прозрачном формировании тарифов. Именно поэтому работа НКРЭКП должна быть прозрачной и понятной для граждан, также регулятор должен обеспечить эффективную антикоррупционную составляющую и быть хорошо понятным для международных партнеров", – подчеркнул украинский президент.



Пророшенко назначил новых членов НКРЭКП

По его словам, это очень важный процесс имплементации Закона о национальном регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг. В то же время он заверил, что вышеупомянутый документ позволяет сегодня инвесторам уверенно входить с инвестициями в энергетическую отрасль Украины, обеспечивая прозрачность функционирования рынка энергетики.

Также Порошенко поблагодарил международных партнеров, особо отметив роль Европейского банка реконструкции и развития, Мирового банка, Международного валютного фонда, Европейского Союза, партнеров из США, которые совместно с ним, парламентом и правительством, разработали Закон, который полностью соответствует украинским обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации, в рамках Третьего энергетического пакета.

Для отбора новых членов НКРЭКП президент, парламент и правительство сформовали комиссию, которая через совершенно прозрачный алгоритм провела 50 кандидатов и отобрала из них за прозрачной системой оценки десять кандидатов, которые были представлены президенту для назначения. Сейчас в Украине начинается процесс большой приватизации, и инвесторы, которые заходят на украинский рынок, должны быть убежденными, что эффективный регулятор согласно нашего законодательства является полностью готовым к тому, чтобы приступить к своим обязанностям,

– добавил украинский президент.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что новыми членами НКРЭКП стали Александр Формагей (сотрудник "Укргидроэнерго"), Елена Антонова (ДТЭК), Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКП), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго") и Евгений Маглеванный (сотрудник Госэнергоэффективности). Отмечалось, что 30 мая уже станет их первым рабочим днем.