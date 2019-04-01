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      В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео

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      В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео
      В ночь на 1 апреля в Киеве мужчина выпал из окна на 9 этаже: фото, видео / Информатор

      В ночь на 1 апреля в Киеве на Оболони нашли тело мужчины. По предварительной информации, он выпал из окна на 9-м этаже. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте. На данный момент продолжаются следственные действия.

      Несчастный случай произошел по адресу Богатырская, 10. Тело лежало под окнами 9-этажного дома. Предварительно, медики утверждают, что умер мужчина в результате падения с высоты. Вызов на линию экстренных служб поступил около 1 ночи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      По предварительной информации, женщина из соседнего дома была на балконе и слышала какие-то крики. Через некоторое время она увидела в темноте, как что-то падает и глухой звук. Когда она вышла на улицу, то увидела, что на земле лежит мужчина и не подает признаков жизни.

      Попередньо, чоловік випав із балкону на 9 поверсі

      Предварительно, мужчина выпал с балкона на 9 этаже

      Через пять минут к месту приехал экипаж патрульной полиции и через несколько минут медики. Увы, им оставалось только констатировать смерть. На вид погибшему от 60-ти до 80-ти лет.

      Видео с места происшествия: 18+

      Мужчина был лишь в нижнем белье и тапочках. Что именно произошло и с какого этажа выпал мужчина – будут устанавливать правоохранители. Единственное, что известно – мужчина выпал с общего балкона. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали и личность мужчины – выясняют.

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      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
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