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В ночь на 20 августа в магазинах АТБ стартует продажа билетов на шоу Иглесиаса

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В ночь на 20 августа в магазинах АТБ стартует продажа билетов на шоу Иглесиаса

30 сентября 2018 года на НСК "Олимпийский" состоится концерт Энрике Иглесиаса.

Включение украинской столицы в мировое турне артиста осуществлено по инициативе торговой сети "АТБ", которая таким образом намерена поздравить всех своих клиентов и покупателей с 25-летием компании. Директор по маркетингу ООО "АТБ-Маркет" Константин Мельников говорит, что концерт Иглесиаса на "Олимпийском" станет главным культурным событием года в Украине, масштабным и ярким шоу любви, которое растопит женские сердца.

"Во-первых, этой осенью компании АТБ исполняется 25 лет, и мы хотим отметить день рождения весело вместе с нашими покупателями. Во-вторых, АТБ, как один из крупнейших бизнесов в Украине, не только делает доступными для соотечественников продукты питания, но и является драйвером украинских культурных проектов", – заявил Константин Мельников в ходе пресс-конференции на НСК "Олимпийский"" 15 августа.

В 2017 году АТБ стала крупнейшим издателем, опубликовав на украинском языке книгу рекордным для страны тиражом в 400 тысяч экземпляров. Это событие было зафиксировано в Книге рекордов Украины. А в начале 2018 года компания опубликовала детскую книгу Льюиса Кэррола с дополненной реальностью.

"Организация концерта звезды мировой величины на крупнейшей площадке страны является продолжением этой логики. Мы в рамках данного проекта хотим открыть двери в нашу страну для представителей мировой музыкальной культуры", – подчеркнул Константин Мельников.

Шоу Энрике Иглесиаса уже имеет все шансы стать крупнейшим музыкальным событием в Украине. Однако организаторы надеются вписать его в историю мирового прокатного бизнеса.

"Насколько нам известно, такой подход к организации событий еще не применял никто в мире. Когда инициатором концерта выступает ритейлер, то это открывает принципиально новые возможности и для снижения стоимости билетов, и для их продажи, и для информирования покупателей. Верим, что этот новый подход станет прорывным, и концертов звезд в Украине станет больше", – сказал Мельников.

Уникальность проекта – в системе реализации билетов, аналогов которой нет в мире. Участники программы лояльности АТБ могут заказать на кассе сертификат по фиксированной цене. С учетом 50% скидки его стоимость составит 799 грн. После этого нужно на интернет-площадке Concert.ua обменять сертификат на билет, бронируя на свое усмотрение сектор и место. Сертификаты поступят в продажу в ночь с 19-го на 20-е августа.

Теги: Новости Украины Концерты
Источник: 24 Канал
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