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      В Норвегии мужчина прошел по канату над пропастью: впечатляющее видео

      96 Читати новину українською
      Плато Кьераг
      Плато Кьераг / Фото из открытых источников

      Экстремал прошел по канату, натянутому над километровой пропастью возле плато Кьераг. Известно также, что он – из Чехии.

      Видео отчаянного поступка с помощью дрона снял норвежец Эспен Хатлеског, и опубликовал его на своей странице в Instagram.

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      "Непринужденная прогулка между горами", – написал Эспен.

      В комментарии в Instagram автор статьи также пояснил, что чех хорошо защищен, хотя это и трудно заметить с расстояния, на котором снято видео.

       

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      Теги: Новости Украины Экстрим Чехия Норвегия
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