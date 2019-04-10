В Норвегии мужчина прошел по канату над пропастью: впечатляющее видео
Экстремал прошел по канату, натянутому над километровой пропастью возле плато Кьераг. Известно также, что он – из Чехии.
Видео отчаянного поступка с помощью дрона снял норвежец Эспен Хатлеског, и опубликовал его на своей странице в Instagram.
Читайте также: Украинские альпинисты готовятся покорить одну из высочайших вершин мира
"Непринужденная прогулка между горами", – написал Эспен.
В комментарии в Instagram автор статьи также пояснил, что чех хорошо защищен, хотя это и трудно заметить с расстояния, на котором снято видео.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал14 декабря 2011 , 08:43 1
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
294 миллиона евро в запасе – скамейка запасных Барселоны в матче с Алавесом была самой дорогой в истории клуба19 августа 2018 , 23:59