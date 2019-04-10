В Норвегии мужчина прошел по канату над пропастью: впечатляющее видео

Экстремал прошел по канату, натянутому над километровой пропастью возле плато Кьераг. Известно также, что он – из Чехии.

Видео отчаянного поступка с помощью дрона снял норвежец Эспен Хатлеског, и опубликовал его на своей странице в Instagram.

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"Непринужденная прогулка между горами", – написал Эспен.

В комментарии в Instagram автор статьи также пояснил, что чех хорошо защищен, хотя это и трудно заметить с расстояния, на котором снято видео.