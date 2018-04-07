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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Норвегии подумали, что началась война с Россией: известна суть курьезной ситуации

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Из-за сирены в Норвегии подумали, что началась война с Россией
Из-за сирены в Норвегии подумали, что началась война с Россией / Фото из открытых источников

Жители норвежского города Вадсё недалеко от границы с Россией услышали сирену и очень встревожились, так как подумали, что началась война.

Об этом сообщает NRK.

Сирена включилась около 23:50 по местному времени. Ее звук раздавался в течение примерно 15 минут и не прекращался, пока владелец старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее.

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За время звучания сирены чрезвычайные службы Вадсё получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

"Многие предположил самое худшее, например, войну", – рассказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Отмечается, что в городе установлены несколько сирен, однако включилась только одна из них. Причины срабатывания сирены до сих пор не установили.

К слову, при ясной погоде из города Вадсё хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод Поэтому когда включаются сирены, многие жители города думают о восточном соседе.

Теги: Курьезные новости Новости России Норвегия
Источник: 24 Канал
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