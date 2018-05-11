В Норвегии скончался известный украинский пианист

В столице Норвегии скончался 61-летний известный украинский джазовый пианист Михаил Альперин.

Об этом сообщил в Facebook музыкант Андрей Кондаков.

Читайте также: Известный режиссер Карлос Карвальо скончался от нападения животного в Африке: детали





"Сегодня не стало Михаила Альперина. Мы узнали это от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло", – написал Кондаков.

К слову, Михаил учился в Каменец-Подольской школе. Окончил в 1976 году музыкальное училище в городе Бельцы.

Напомним, в 1990-х годах Михаил Альперин, Аркадий Шиклопер и Сергей Старостин организовали трио, которое стало популярным джазовым ансамблем в Западной Европе.

С начала 1990-х жил в Норвегии, был преподавателем Высшей музыкальной школы в Осло. Преподавал джазовое фортепиано, сольфеджио и импровизацию. Выступал на европейских джазовых фестивалях.

Смотрите видео выступления Михаила Альперина: