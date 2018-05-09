В Норвегии создадут уникальный комплекс вокруг солнечной обсерватории Solobservatoriet

Норвежская компания Snøhetta, которая известна своим проектом первого в Европе подводного ресторана, представила новые идеи по модернизации норвежской солнечной обсерватории Solobservatoriet.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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К северу от Осло – столицы Норвегии – находится большая солнечная обсерватория под названием Solobservatoriet. Она работает еще с 1950 года, а сейчас будет модернизирована известным архитекторским бюро Snøhetta – компанией, известной, например, проектами первого в Европе подводного ресторана и первого "энергопозитивного" отеля за полярным кругом.

Проект модернизации обсерватории Solobservatoriet

Главной частью модернизации будет новый планетарий площадью 1500 квадратных метров. В этого необычного здания будет "зеленая" крыша, покрытая травой и различными растениями, характерными для данной местности. Такая кровля поможет зданию "слиться" с окружающим ландшафтом.

В центре планетария, как отмечается, будет расположен золотистый полусферический смотровой зал на 100 мест, частично погруженный под землю. В нем посетители смогут ближе познакомиться с астрономией, узнать ночное небо, а также о таких явлениях, как, например, северное сияние. Кроме этого, в планетарии будут находиться кафе и выставочная территория; посетители смогут также подняться на "зеленую" крышу и посмотреть на звезды вживую.

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Вокруг планетария, согласно проекту, будут располагаться семь специальных домиков, которые по форме будут напоминать планеты. В каждого будет особый дизайн, и некоторые из них будут частично находиться под землей. Кроме того, домики будут отличаться по размеру: в самом маленьком из них найдется место для ночлега двум людям, в самом большом – 32 посетителям. В Snøhetta отмечают, что домики задуманы в стиле планет, которые вращаются вокруг звезды (в ее качестве выступает здание планетария), смогут в целом вместить до 118 гостей.

Как будет выглядеть обсерватория Solobservatoriet с высоты

В компании рассчитывают, что строительство планетария начнется в 2019 году, а завершится примерно в 2021 году.