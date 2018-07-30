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В Норвегии трагически погибла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам

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Вибеке Скофтеруд погибла в несчастном случае
Вибеке Скофтеруд погибла в несчастном случае

Чемпионка Олимпийских Игр-2010 Ванкувера в эстафете норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд погибла в результате несчастного случая. Тело спортсменки нашли на острове в муниципалитете Арендал на юге Норвегии.

В пресс-релизе полиция сообщила, что в ночь на воскресенье, 29 июля, Скофтеруд была объявлена ​​пропавшей без вести, а в 11:30 была обнаружена на острове Святой Елены в Говекилене.

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"Возле острова находился гидроскутер, и все указывает на то, что это был несчастный случай. Личность женщины установлена, погибшая – 38-летняя Вибеке Скофтеруд. Семье сообщили", – сказала Свенунг Алсакер, руководитель расследование происшествия.

Отметим, что кроме золота ОИ-2010 на счету Скофтеруд две золотые, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. В 2015 году она объявила о завершении карьеры.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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