В Норвегии в море загорелся туристический паром: пассажиров и персонал эвакуировали
Недалеко от норвежского города Ставангер в море произошел пожар на 65-метровом туристическом пароме. С борта эвакуировали 54 пассажира и экипаж.
Об этом сообщает The Local.
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В сообщении СМИ отмечается, что паром загорелся возле популярного туристического места Pulpit Rock. Причина пожара – сбой двигателя, в результате чего возник перегрев.
Эвакуированных отправили в ближайший поселок, где их встретили полицейские и медицинский персонал. О пострадавших не сообщалось.
Источник: 24 Канал
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