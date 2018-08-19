В Норвегии в море загорелся туристический паром: пассажиров и персонал эвакуировали

Недалеко от норвежского города Ставангер в море произошел пожар на 65-метровом туристическом пароме. С борта эвакуировали 54 пассажира и экипаж.

Об этом сообщает The Local.

Читайте также: США перебрасывают войска на границу с Россией в Норвегии

В сообщении СМИ отмечается, что паром загорелся возле популярного туристического места Pulpit Rock. Причина пожара – сбой двигателя, в результате чего возник перегрев.

Эвакуированных отправили в ближайший поселок, где их встретили полицейские и медицинский персонал. О пострадавших не сообщалось.