В Норвегии задержали 20-летнего россиянина: мужчина заявил, что хотел устроить теракт

Полиция Норвегии задержала 20-летнего россиянина, имя которого не раскрывается, по подозрению в нападении на женщину с ножом в центре Осло. Дело начали расследовать как теракт.

Об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии.

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Отмечается, что основанием для версии о теракте стали показания задержанного. В полиции заявили, что по словам россиянина, он "хотел совершить террористический акт и убить нескольких человек". Руководитель полицейской службы безопасности страны Мари Бьёрнланд отказалась раскрыть подробности допроса, но отметила, что связывать нападение с террористическими организациями пока рано.

17 января россиянин прибыл в Норвегию через Швецию. В тот же день мужчина зашел в супермаркет и ударил женщину ножом в спину, пока она расплачивалась за покупки. Нападавшего задержали на месте. Пострадавшая попала в больницу в критическом, но стабильном состоянии.