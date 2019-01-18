17:52
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Норвегии задержали 20-летнего россиянина: мужчина заявил, что хотел устроить теракт

      42 Читати новину українською
      Злоумышленника задержали на месте
      Злоумышленника задержали на месте / Скриншот

      Полиция Норвегии задержала 20-летнего россиянина, имя которого не раскрывается, по подозрению в нападении на женщину с ножом в центре Осло. Дело начали расследовать как теракт.

      Об этом сообщили в полицейской службе безопасности Норвегии.

      Читайте также: В Боготе взорвали авто со взрывчаткой: много погибших и раненых

      Отмечается, что основанием для версии о теракте стали показания задержанного. В полиции заявили, что по словам россиянина, он "хотел совершить террористический акт и убить нескольких человек". Руководитель полицейской службы безопасности страны Мари Бьёрнланд отказалась раскрыть подробности допроса, но отметила, что связывать нападение с террористическими организациями пока рано.

      17 января россиянин прибыл в Норвегию через Швецию. В тот же день мужчина зашел в супермаркет и ударил женщину ножом в спину, пока она расплачивалась за покупки. Нападавшего задержали на месте. Пострадавшая попала в больницу в критическом, но стабильном состоянии.

      Теги: Новости России Норвегия Теракт Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      сегодня , 17:21 Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      132
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сегодня , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 212
      Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      сегодня , 16:30 Все о купании в проруби на Крещение: кому нельзя, как подготовиться и как правильно нырять
      161
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сегодня , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 1484
      Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      сегодня , 14:17 Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей
      Наталія Печерська 83
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чемпионату мира по футболу в России грозит дипломатический бойкот: детали
       11 июня 2018 , 10:37
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук