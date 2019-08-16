В Норвегии зафиксировали повышение радиации: размышляют о связи со взрывом в Архангельске

Норвежские власти сообщили о незначительном повышении радиоактивного фона на севере страны. При этом местные власти заявили о невозможности установить связь между повышением уровня радиации и взрывом на полигоне в Архангельской области России.

Незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе на участке станции в Сванховде в северной Норвегии, сообщает DW со ссылкой на управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Интересно: Власть скрывает от россиян уровень радиации под Архангельском, – Greenpeace

В то же время ведомство успокаивает, что зафиксированный уровень очень низкий и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды.

Соответствующие замеры были сделаны в период с 9 по 12 августа. Норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод от 6 до 18 раз в год, а его источник обычно неизвестен.

Что известно о взрыве на военной базе под Архангельском?По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.



Полигон в поселке Северодвинск, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.



Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.