В Новоград-Волынском обокрали квартиру мэра: украли деньги, запонки и держаки для галстуков

Воры украли в съемной квартире мэра Новограда-Волынского Виктора Весельского документы, 12 тысяч долларов, 10 часов, 5 пар мужских запонок и 10 держаков для галстуков.

Об этом сообщил отдел информации и связей с общественностью Новоград-Волынского горсовета.

Читайте также: Полиция задержала преступников, совершивших жестокое нападение на семью из Львовщины

Ограбление произошло 20 июня в период времени с 09:00 до 21:00 часа.

"Незаконное проникновение произошло через входную дверь в квартиру, которую согласно договору аренды арендует городской голова Виктор Леонидович Весельский. Из квартиры неизвестными лицами похищены личные документы (биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу) и денежные средства в сумме 12 тыс. долларов США (официально задекларированные), которые находились в металлическом сейфе", – говорится в сообщении.

Кроме того, из серванта похищены 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 держаков для галстуков.

Отмечается, что воры оставили в двухкомнатной квартире полный беспорядок. По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.