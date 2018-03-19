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В "Новой почте" назвали сумму, которую изъяли правоохранители

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В "Новой почте" назвали сумму, которую изъяли правоохранители / Соцсети

В "Новой почте" утверждают, что следователи Генпрокуратуры во время обысков офиса компании в Харькове изъяли деньги их клиента. Отмечается, что всего было изъято 132 тысячи гривен.

Об этом рассказал совладелец компании Вячеслав Климов в комментарии изданию "Экономическая правда".

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"Были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях по всей Украине и в офисе. Никаких нарушений не было, только в отделении номер 1 города Харькова правоохранители изъяли 132 тысячи гривен", – отметил он.

По словам предпринимателя, это были деньги клиента, которые ожидали перевод через финансовую компанию "Пост Финанс", которая принадлежит "Новой почте".

"Они предназначались одной компании, и ожидали на выдачу клиентам. Об этом есть соответствующая проводка и отражение в финансовых документах "Пост Финанс", – подчеркнул Климов.

В то же время совладелец "Новой почты" добавил, что они это будут оспаривать, поскольку "это абсолютно законные и отраженные в финансовой отчетности компании "Пост Финанс" деньги, принадлежащие клиентам.

"Наверное, именно про эти деньги говорит пресс-секретарь генпрокурора", – резюмировал Климов.

Как пишет "Громадське", компания уже подала жалобу процессуальному руководителю следствия с целью объяснить причины обысков.

Кроме того, по словам директора фирмы по правовым вопросам Инны Хомич, "Новая почта" требует создать Службу финансовых расследований, "чтобы силовые обыски прекратились в будущем".

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах – Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Всего правоохранители провели около 15 обысков.

Однако в субботу, 17 марта, стало известно, что проведены обыски в офисных и складских помещениях шести городов – Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляют свою деятельность ООО "Новая Почта" и связанные с ней предприятия, через которые осуществляется пересылка денежных средств по территории Украины.

Теги: Новости Украины ГПУ Новая почта Деньги
Источник: 24 Канал
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