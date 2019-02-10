В Новой Зеландии сильнейший лесной пожар за последние 60 лет: эвакуированы тысячи людей – фото

Спасатели эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон в Новой Зеландии из-за лесных пожаров.

В районах, где бушуют пожары, объявили чрезвычайное положение, пишет ВВС.

Читайте также: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

Известно, что леса начали гореть 6 дней назад. Эти пожары в Новой Зеландии называют самыми сильными с 1955 года.

This is what heroes look like.



Not sports people. Not movie actors. Tasmanian firefighters, backed up by similar heroes from around Australia and New Zealand.



Well done gentlemen! You inspire so many people every day!#Fire #Firefighters #Heroes pic.twitter.com/PVuqd54Dtt — The FIRE Bible (@TheFireBible_) 3 февраля 2019 г.

10 февраля синоптики прогнозируют сильные ветры. Поэтому чиновники отметили, что это может быть "критической точкой опасности".