10:33
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Новой Зеландии сильнейший лесной пожар за последние 60 лет: эвакуированы тысячи людей – фото

      45 Читати новину українською
      В Новой Зеландии сильнейший лесной пожар за последние 60 лет
      В Новой Зеландии сильнейший лесной пожар за последние 60 лет / cnn.com

      Спасатели эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон в Новой Зеландии из-за лесных пожаров.

      В районах, где бушуют пожары, объявили чрезвычайное положение, пишет ВВС.

      Читайте также: Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь

      Известно, что леса начали гореть 6 дней назад. Эти пожары в Новой Зеландии называют самыми сильными с 1955 года.

      10 февраля синоптики прогнозируют сильные ветры. Поэтому чиновники отметили, что это может быть "критической точкой опасности".

       

      blog_ava
      Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      865
      Теги: Стихийный бедствия Пожар Новая Зеландия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      сегодня , 09:02 Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      486
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сегодня , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 1456
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 февраля , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 1212
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      9 февраля , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 107
      Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      9 февраля , 19:01 Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      Артем Овдієнко 2331
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
       9 декабря 2018 , 12:20
      Нобелевская премия мира-2017: стало известно, кто ее получил
       10 декабря 2017 , 17:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук