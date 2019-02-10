В Новой Зеландии сильнейший лесной пожар за последние 60 лет: эвакуированы тысячи людей – фото
Спасатели эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон в Новой Зеландии из-за лесных пожаров.
В районах, где бушуют пожары, объявили чрезвычайное положение, пишет ВВС.
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Известно, что леса начали гореть 6 дней назад. Эти пожары в Новой Зеландии называют самыми сильными с 1955 года.
10 февраля синоптики прогнозируют сильные ветры. Поэтому чиновники отметили, что это может быть "критической точкой опасности".
Источник: 24 Канал
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