В новом клипе группы Pianoбой снялись украинские школьники: видео

Украинская группа Pianoбой, солистом которой является Дмитрий Шуров, презентовала новый клип ко Дню знаний. Ролик музыканты символично представили 1 сентября.

Дмитрий Шуров решил посвятить новую песню маленьким школьникам. Композиция "Учебник" рассказывает о том, что лето закончилось, а значит начинается новый учебный год.

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"Для меня эта песня о том, что нужно любить каждую минуту своей жизни, наполнять ее смыслом и любовью. Ведь мы – песчинки во Вселенной, а наша жизнь – одно световое мгновение, яркая вспышка из темноты в темноту. Любите свою школу, свою семью, своих наставников и учителей, одногруппников и одноклассников, свою страну и свою жизнь, ведь кто его знает, будет ли другое. Ведь вы – единственные авторы своей судьбы!" – рассказал Дмитрий Шуров.

Известно, что клип сняли во время визита группы Pianoбой в одну из школ города Стрый, что на Львовщине. Ученики выиграли конкурс в YouTube под клипом на сингл "Все, что тебя не убивает" и получили возможность увидеть любимый коллектив на выпускной.

Смотрите видео нового клипа Ріапобой – "Учебник":