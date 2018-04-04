17:23
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

В новом клипе Эминем "расчленил" жертв: видео, 18+

112 Читати новину українською
Эминем представил новый клип
Эминем представил новый клип / Фото из открытых источников

Американский рэпер Эминем на своем YouTube-канале презентовал новую видеоработу на трек "Framed", который вошел в последний альбом Revival.

Песня написана в жанре хип-хоп, а сюжет клипа основан на образах фильмов ужасов.

Читайте также: "Океан Эльзы" представил новый трогательный клип: видео

В клипе Эминем выступает в роли безумного серийного убийцы с расстройством личности, который находится в доме в окружении трупов убитых им людей, но при этом ничего не помнит и отрицает свою причастность к кровавым преступлениям.

Новый клип наполнен кровавыми сценами. Видеоработу снял Джеймс Ларез. За сутки видеоработа собрала более двух миллионов просмотров.

Смотрите клип на песню "Framed"

Напомним, что по версии журнала Forbes Eminem входит в пятерку самых богатых рэперов мира.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сегодня, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 199
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 15:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
4601
Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
сегодня, 15:00 Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
Дід Панас 1141
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сегодня, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 2590
Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
сегодня, 10:01 Куда поехать на Пасху: Топ-7 храмов и монастырей
Настя Сукач 1358
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук