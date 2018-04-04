В новом клипе Эминем "расчленил" жертв: видео, 18+

Американский рэпер Эминем на своем YouTube-канале презентовал новую видеоработу на трек "Framed", который вошел в последний альбом Revival.

Песня написана в жанре хип-хоп, а сюжет клипа основан на образах фильмов ужасов.

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В клипе Эминем выступает в роли безумного серийного убийцы с расстройством личности, который находится в доме в окружении трупов убитых им людей, но при этом ничего не помнит и отрицает свою причастность к кровавым преступлениям.

Новый клип наполнен кровавыми сценами. Видеоработу снял Джеймс Ларез. За сутки видеоработа собрала более двух миллионов просмотров.

Смотрите клип на песню "Framed"

Напомним, что по версии журнала Forbes Eminem входит в пятерку самых богатых рэперов мира.