В Новом Орлеане двое мужчин устроили хаотичную стрельбу по людям: есть погибшие

В американском городе Новый Орлеан в субботу вечером, 28 июля, двое мужчин начали стрелять по толпе людей. В результате стрельбы трое человек погибли на месте, еще 7 – ранены.

Об этом сообщает Reuters.

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Смертельный инцидент произошел в пяти километрах от знаменитого французского квартала города около 22:30 по местному времени.

Правоохранители сообщают, что в результате стрельбы трое человек погибли, еще 7 – получили ранения. О состоянии раненых пока неизвестно.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что город больше не будет терпеть подобных инцидентов.

В Новом Орлеане нет места для такой жестокости. И я говорю от имени всех жителей города – мы разозленные и не будем такого терпеть. Еще три жизни загубили. Это должно закончиться. Это просто неприемлемо при любых условиях,

– заявила Кантрелл.