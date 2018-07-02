В новом сезоне Украинской хоккейной лиги примут участие шесть команд

30 июня закрылось заявочное окно для команд, желающих принять участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги. В новом сезоне будет выступать шесть клубов.

В чемпионате Украинской хоккейной лиги в сезоне 2018/19 примут участие 6 клубов. Среди них – уже знакомые болельщикам по прошлому сезону "Белый Барс", МХК "Динамо", "Донбасс" и "Кременчуг", которые подали заявки на участие еще в мае. Также еще в мае к УХЛ присоединился херсонский "Днепр", который стал пятым участником чемпионата. Это новый клуб, созданный на базе местной ДЮСШ.

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Шестым клубом-участником чемпионата станут "Волки", также уже знакомые болельщикам по сезону 2017/18.



"Самое главное – мы смогли сохранить в чемпионате 6 команд. Очень жаль, что "Галицкие Львы" не смогли решить свои финансовые и инфраструктурные вопросы. Но команда продолжит существование в формате ДЮСШ, так что, надеюсь, в сезоне 2019/20 они все же вернутся в УХЛ. В то же время, в условиях отсутствия помощи хоккею на государственном уровне, в Херсоне при поддержке областного совета смогли создать коммунальную команду – надеюсь, это станет отличным примером для других регионов", – рассказал исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов



В ближайшее время будет представлен календарь матчей.