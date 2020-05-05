Масштабный пожар небоскреба в ОАЭ: в городе Шарджа пылают 48 этажей дома – фото и видео

В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов, Шардже, вспыхнул 48-этажный небоскреб. Пожар разгорелся нешуточный: горят все этажи высотного здания, на месте уже работают спасатели.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет. На месте работают пожарные и подъезжают много автомобилей "скорой". Об этом сообщает Gulf News.

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Жителей небоскреба и 5 соседних с ним зданий эвакуировали. По предварительным данным, возгорание началось с 10 этажа и быстро распространилось по всему зданию.

Небоскреб расположен в районе Аль Нагда, название здания Abbco Tower.

Куски обшивки небоскреба засыпают всю улицу. Многие автомобили, припаркованные рядом с горящим домом, были повреждены этими обломками. Район пожара оцеплен полицией.



Пожар в небоскребе в Шардже, ОАЭ / Фото Khaleej Times

Пожар в Шардже: видео

A massive fire that broke out in a residential building in Sharjah's Al Nahda area has been brought under control by the emirate's Civil Defence units.



ARN News has reached out to authorities for further details of the incident.#Sharjah #fire #blaze #alnahda #buildingfire pic.twitter.com/k0321VXvoh — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) May 5, 2020

Пожар в высотке в ОАЭ, Шарджа: видео​

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates



pic.twitter.com/Gdm1uY0BRu — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2020

Куски здания падают прямо на улицу: видео​

Пламя уже и на улице: видео

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah. It’s a 50 storey tower residing mostly by Indians. pic.twitter.com/snHpgMxpxg — enaz ahamed (@enaz_ahamed) May 5, 2020

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