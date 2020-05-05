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      Масштабный пожар небоскреба в ОАЭ: в городе Шарджа пылают 48 этажей дома – фото и видео

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      Пожар в Шардже, ОАЭ сегодня 5 мая 2020 – видео и фото пожара высотки
      Пожар в Шардже / Скриншот с видео

      В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов, Шардже, вспыхнул 48-этажный небоскреб. Пожар разгорелся нешуточный: горят все этажи высотного здания, на месте уже работают спасатели.

      Информации о жертвах или пострадавших пока нет. На месте работают пожарные и подъезжают много автомобилей "скорой". Об этом сообщает Gulf News.

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      Жителей небоскреба и 5 соседних с ним зданий эвакуировали. По предварительным данным, возгорание началось с 10 этажа и быстро распространилось по всему зданию.

      Небоскреб расположен в районе Аль Нагда, название здания Abbco Tower.

      Куски обшивки небоскреба засыпают всю улицу. Многие автомобили, припаркованные рядом с горящим домом, были повреждены этими обломками. Район пожара оцеплен полицией.

      пожежа хмарочос ОАЕ
      Пожар в небоскребе в Шардже, ОАЭ / Фото Khaleej Times

      Пожар в Шардже: видео

      Пожар в высотке в ОАЭ, Шарджа: видео​

      Куски здания падают прямо на улицу: видео​

      Пламя уже и на улице: видео

      Новость дополняется​…

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: ОАЭ Пожар
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