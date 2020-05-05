Масштабный пожар небоскреба в ОАЭ: в городе Шарджа пылают 48 этажей дома – фото и видео
В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов, Шардже, вспыхнул 48-этажный небоскреб. Пожар разгорелся нешуточный: горят все этажи высотного здания, на месте уже работают спасатели.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет. На месте работают пожарные и подъезжают много автомобилей "скорой". Об этом сообщает Gulf News.
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Жителей небоскреба и 5 соседних с ним зданий эвакуировали. По предварительным данным, возгорание началось с 10 этажа и быстро распространилось по всему зданию.
Небоскреб расположен в районе Аль Нагда, название здания Abbco Tower.
Куски обшивки небоскреба засыпают всю улицу. Многие автомобили, припаркованные рядом с горящим домом, были повреждены этими обломками. Район пожара оцеплен полицией.
Пожар в небоскребе в Шардже, ОАЭ / Фото Khaleej Times
Пожар в Шардже: видео
Пожар в высотке в ОАЭ, Шарджа: видео
Куски здания падают прямо на улицу: видео
Пламя уже и на улице: видео
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