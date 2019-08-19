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      В обход России: Украина будет получать из Румынии 1,5 миллиарда кубов газа ежегодно

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      Украина и Румыния договорились по газу
      Украина и Румыния договорились по газу / Иллюстративное фото (pixabay)

      С 1 января 2020 года создадут постоянную систему импорта из Румынии природного газа объемом в 1,5 миллиарда кубов в год. "Укртрансгаз", "Молдовагаз" и операторы газотранспортных систем других стран-участников уже достигли договоренностей.

      Говорится о создании новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов из системы "Юг-Север". Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

      Читайте также: "Нафтогаз" победил "Газпром" в международном суде: россияне должны заплатить миллиардный долг

      Для чего договаривались о газе с Румынией? Чтобы уменьшить зависимость от России, от транзита российского газа через Украину, а также эффективнее подготовиться к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

      "Уже с 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубических метров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа через территорию Украины", – подчеркнули в "Укртрансгазе".

      Голубое топливо будут транспортировать из точки "Исакча-1 – Орловка" магистральными газопроводами "Раздельная – Измаил" и "Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил".

      Газ
      Достигнуты важные договоренности по импорту газа из Румынии / Схема от "Укртрансгаза"

      К слову, в рамках договоренности модернизируют и газоизмерительные станции "Гребеники" в Украине и "Каушани" в Молдове. В общем для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение: оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения газом своих потребителей.

      Важно! России таки придется заключить договор о транзите газа через Украину.

      Заметим, Украина потребила в течение 2018 года 32,3 миллиарда кубов газа. Из них на нужды населения ушло 10,6 миллиарда кубов, а для теплокоммунэнерго (которые обеспечивают отопление домов украинцев) – 5,9 миллиарда кубов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Рынок газа Газ Румыния
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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