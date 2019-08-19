В обход России: Украина будет получать из Румынии 1,5 миллиарда кубов газа ежегодно

С 1 января 2020 года создадут постоянную систему импорта из Румынии природного газа объемом в 1,5 миллиарда кубов в год. "Укртрансгаз", "Молдовагаз" и операторы газотранспортных систем других стран-участников уже достигли договоренностей.

Говорится о создании новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов из системы "Юг-Север". Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

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Для чего договаривались о газе с Румынией? Чтобы уменьшить зависимость от России, от транзита российского газа через Украину, а также эффективнее подготовиться к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

"Уже с 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубических метров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа через территорию Украины", – подчеркнули в "Укртрансгазе".

Голубое топливо будут транспортировать из точки "Исакча-1 – Орловка" магистральными газопроводами "Раздельная – Измаил" и "Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил".



Достигнуты важные договоренности по импорту газа из Румынии / Схема от "Укртрансгаза"

К слову, в рамках договоренности модернизируют и газоизмерительные станции "Гребеники" в Украине и "Каушани" в Молдове. В общем для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение: оба государства повысят надежность и бесперебойность обеспечения газом своих потребителей.

Важно! России таки придется заключить договор о транзите газа через Украину.

Заметим, Украина потребила в течение 2018 года 32,3 миллиарда кубов газа. Из них на нужды населения ушло 10,6 миллиарда кубов, а для теплокоммунэнерго (которые обеспечивают отопление домов украинцев) – 5,9 миллиарда кубов.