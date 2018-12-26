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      В областях, где действовало военное положение, стало на 26 % меньше преступлений, – Порошенко

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      В областях, где действовало военное положение, стало на 26 % меньше преступлений, – Порошенко
      В областях, где действовало военное положение, стало на 26 % меньше преступлений, – Порошенко / president.gov.ua

      Президент Украины Петр Порошенко отметил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что в течение действия военного положения в 10 областях зарегистрировано на 26% преступлений меньше, чем было раньше.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО.

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      Он добавил, что во время военного положения усилили охрану государственной границы и объектов инфраструктуры. Кроме того, Порошенко напомнил, что за это время более 1000 граждан РФ не пропустили на территорию Украины, поскольку они не смогли аргументировать цель поездки.

      Интересная деталь, что в 10 областях, где действовало военное положение в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка и безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше,
      — сказал Петр Порошенко.

      Напомним, что 26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко СНБО Криминальные новости Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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