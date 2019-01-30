В обмен на ядерное оружие: в США узнали, на что Москва тайно уговаривает КНДР

В России ожидают, что Северная Корея откажется от ядерного и баллистического оружия. За это Москва предлагает стране расположить атомную электростанцию на ее территории.

Россия предлагала такую ​​идею в октябре 2018 года, но американской разведке об этом стало известно только через несколько месяцев, пишет Washington Post.

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"Секретное предложение" Москвы было направлено ​​на урегулирование тупиковых переговоров с администрацией Трампа по программе ядерного оружия.

В обмен на ликвидацию Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила стране атомную электростанцию,

– говорится в сообщении

Так, в рамках соглашения российское правительство должно было эксплуатировать завод и передавать все побочные продукты и отходы обратно в Россию. Таким образом, в Москве хотели уменьшить риск того, что Северная Корея будет использовать электростанцию ​​для создания ядерного оружия.

Москва просила Пхеньян предоставить информацию о реалистичных сроках денуклеаризации, если такое предложение их заинтересовало. Пока неясно, что произошло дальше, и продолжаются ли переговоры. В госдепе США, ЦРУ или посольстве России в Вашингтоне пока эту информацию не комментируют.

Однако свои секреты с КНДР проводила не только Россия. Так, последние десять лет представители американской разведки тайно встречались с северокорейскими коллегами. Скрытый канал связи помогал освобождать задержанных граждан двух стран и организовать встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Какова ситуация с разоружением КНДР?

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына по этому вопросу состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.