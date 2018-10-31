В образе Дженнифер Лопес: как пышнотелая модель Эшли Грэм отгуляла день рождения

30 октября знаменитая модель plus-size Эшли Грэм отпраздновала 31-летие шумной вечеринкой с друзьями. Для выхода звезда примерила на себя образ популярной певицы Дженнифер Лопес.

Эшли показала поклонникам на своей странице в Instagram, как отпраздновала день рождения.

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Так, Грэм скопировала образ Джей Ло, в котором она появилась в 2000 году на MTV Video Music Awards. Пышнотелая модель надела белый топ и такого же цвета обтягивающие джинсы. Дополнила образ Эшли повязка на голове.

На видео, которое звезда опубликовала в Instagram-сториз, Эшли спела и станцевала под хит Дженнифер Лопес "Waiting For Tonight".

Эшли Грэм / Instagram



Дженнифер Лопес на MTV VMA в 2000 году



Эшли Грэм / Instagram



Эшли Грэм / Instagram



Эшли Грэм / Instagram