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      В образе Дженнифер Лопес: как пышнотелая модель Эшли Грэм отгуляла день рождения

      85 Читати новину українською
      Эшли Грэм
      Эшли Грэм / GettyImages

      30 октября знаменитая модель plus-size Эшли Грэм отпраздновала 31-летие шумной вечеринкой с друзьями. Для выхода звезда примерила на себя образ популярной певицы Дженнифер Лопес.

      Эшли показала поклонникам на своей странице в Instagram, как отпраздновала день рождения.

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      Так, Грэм скопировала образ Джей Ло, в котором она появилась в 2000 году на MTV Video Music Awards. Пышнотелая модель надела белый топ и такого же цвета обтягивающие джинсы. Дополнила образ Эшли повязка на голове.

      На видео, которое звезда опубликовала в Instagram-сториз, Эшли спела и станцевала под хит Дженнифер Лопес "Waiting For Tonight".

      Эшли Грэм / Instagram


      Дженнифер Лопес на MTV VMA в 2000 году


      Эшли Грэм / Instagram


      Эшли Грэм / Instagram


      Эшли Грэм / Instagram

      Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес Эшли Грем
      Источник: 24 Канал
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