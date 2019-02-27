В ОБСЕ не позвали россиян в миссию наблюдателей на выборах в Украине

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не включила представителей России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Президент ПАСЕ Георгий Церетели во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием заявил, что Украина находится в центре интересов Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, говорится на официальном сайте ВР.

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Он подчеркнул, что ПА ПАСЕ решительно осуждает российскую агрессию и аннексию Крымского полуострова.

Церетели добавил, что в составе миссии наблюдателей за выборами в Украине – около 100 постоянных представителей со стороны ПА ОБСЕ. Вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями от ПАСЕ и ОБСЕ в целом их количество достигает тысячи человек.

Он также рассказал, что среди делегатов ПА ОБСЕ провели разъяснительную работу. Причина – решение украинского парламента о невозможности участия в процессе представителей из России в роли наблюдателей на выборах в Украине.

Отметим, Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий гражданам России участвовать в избирательном процессе в Украине. Отныне представители страны-агрессора не смогут быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах.

Такие лица не введены в состав миссии наблюдателей,

– подчеркнул президент ПАСЕ.

Он также добавил, что наблюдатели от ПА ОБСЕ будут нейтральными и непредвзятыми.

Со своей стороны, Андрей Парубий заявил, что Украина прилагает все усилия, чтобы не допустить любого механизма вмешательства России в избирательный процесс в Украине.

Почему россиянам запретили быть наблюдателями на выборах?

Россия постарается повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

Какой была первая реакция ОБСЕ на такой запрет для россиян? В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России. По их словам, это противоречит обязательствам Киева в рамках ОБСЕ и не отвечает ее интересам.

Вместе с тем, после решения ВРУ, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за выборами Президента Украины.

Как в России отреагировали на запрет направлять своих наблюдателей в Украину? Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов. 8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решение там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумала и заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.



