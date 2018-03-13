В ОБСЕ рассказали о вооруженного столкновения между боевиками в Донецке, где погибла киевлянка

В результате столкновений между боевиками в оккупированном Донецке один из боевиков подорвал гранату. Сделал он это, когда его зажали вблизи автобуса, в котором находились пассажиры. Два человека в результате взрыва погибли.

Напомним, инцидент произошел 9 марта. В результате взрыва погибла киевлянка, а также боевик, который и взорвал гранату.

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Наблюдатели ОБСЕ получили возможность пообщаться с другими пассажирами автобуса, пострадавшими в результате взрыва. В больницы Донецка они поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами, которые имели видимые ранения (в том числе синяки и порезы) на лицах. В пяти из шести раненых были повязки на глазах.

"Некоторые из них сообщили, что 9 марта они были пассажирами микроавтобуса, который ехал через Кировский район в направлении автодороги Н-15. Проезжая по району, они увидели мужчину, который бежал в направлении автобуса, выкрикивая "остановите автобус!", в за ним следовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа. Собеседники сообщили, что автобус снизил скорость, чтобы впустить мужчину, однако когда он приблизился к автобусу, на него налетел автомобиль и прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили, что мужчина держал ручную гранату, которая взорвалась, когда его прижали к автобусу", – говорится в отчете ОБСЕ.

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По словам пострадавших, в результате взрыва были выбиты окна автобуса, а их ранения вызваны осколками гранаты и разбитым стеклом.

Медицинский персонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил, что они оказали медицинскую помощь мужчине с осколочными ранениями брюшной полости, который был пассажиром этого автобуса.

Сотрудники морга в больнице имени Калинина в Донецке сообщили наблюдателям, что 9 марта к ним были доставлены тела мужчины и женщины, которые умерли в результате взрыва.

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