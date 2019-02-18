В ОБСЕ сожалеют о недопуске наблюдателей из России в Украину и хотят поговорить с Лавровым

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление о решении Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России. Кроме того, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас там председательствует, анонсировал встречу с Лавровым.

В ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество с Украиной", сообщает пресс-служба организации.

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"Я по-прежнему убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – заявил Лайчак.

Он также сообщил, что в конце недели встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Отметим, что бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине. Все потому, что украинский парламент принял решение о запрете участия российских наблюдателей в украинских президентских и парламентских выборах.

Почему Украина не принимает заявку российских наблюдателей?

Россия будет пытаться повлиять на украинский выборах через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева о приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.



8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.