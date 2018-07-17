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В Одессе 14-летний парень на BMW врезался в Tesla: фото и видео

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В Одессе подросток на BMW врезался в припаркованную Tesla
В Одессе подросток на BMW врезался в припаркованную Tesla / odessa.online

В Одессе 14-летний подросток, пока отец спал, взял у него автомобиль BMW на иностранной регистрации и на Люстдорфской дороге врезался в припаркованное на кругу авто Tesla.

Об этом сообщает местное издание Odessa.online.

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Отмечается, что после аварии подросток пытался скрыться с места происшествия, и даже оставил на асфальте свою обувь.

На месте ДТП, рядом с поврежденным авто, была припаркована еще одна Tesla, из которой выбежал водитель и задержал несовершеннолетнего беглеца. Во время погони он несколько раз выстрелил в воздух.

Также, на место инцидента вызвали родителей виновника аварии. Его отец рассказал, что проснулся от звонка с сообщением об аварии, и заявил, что не намерен выгораживать сына. Вместе с тем, он добавил, что в ДТП виновата водитель Tesla, так как припарковала машину не по правилам.

Кроме того, мать подростка вызвала скорую, парня госпитализировали с травмами грудной клетки.

Как стало известно позже, за рулем поврежденного автомобиля Tesla была девушка, а на пассажирском сидении – ее родственница преклонного возраста. На момент столкновения они как раз вышли из машины, однако девушка все же получила травмы и была доставлена в больницу.


14-летний парень на отцовской BMW влетел в припаркованную Tesla в Одессе


В Одессе подросток на BMW врезался в припаркованную Tesla


В Одессе несовершеннолетний парень устроил ДТП

В Одессе 14-летний парень на BMW врезался в припаркованную Tesla:

 

Теги: Новости Украины Tesla Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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