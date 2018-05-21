В Одессе активисты закидали яйцами офис бизнесмена

В понедельник, 21 мая, около ста активистов патриотических организаций пришли в офис одесского бизнесмена Романа Купера и забросали здание яйцами.

Об этом сообщило агентство новостей "Interfax-Украина".

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Также активисты организаций. в частности "Совет общественной безопасности", "Автомайдан", "Самооборона Одессы", повредили автомобиль одной из охранных фирм, которые защищают бизнесмена.

Считается, что причиной данных действий стал конфликта между руководителем "Совета общественной безопасности" Марком Гордиенко и бизнесменом Романом Купером. Последний обвинил общественного работника в вымогательстве денег и публично оскорбил его во время поминальных мероприятий на Куликовом поле 2 мая. В свою очередь Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые якобы свидетельствуют о криминальном прошлом Купера и его симпатии к сепаратистам на востоке Украины.

Работники полиции пытаются уладить конфликт

На месте происшествия работают сотрудники полиции, сотрудники Киевского райотдела полиции, патрульной полиции, "полиции диалога" и спецподразделения, которые пытаются уладить стороны конфликта. В пресс-службе ГУ ЧП в Одесской области сказали, что полицейские принимают все меры, чтобы не допустить развития конфликта.

Напомним, что относительно недавно в Киеве группа неизвестных забросала яйцами известного блогера Мирослава Олешко возле здания Днепровского суда, где проходило слушание против председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.