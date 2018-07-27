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В Одессе арестовали брата криминального авторитетам за смертельное ДТП

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ДТП в Одессе
ДТП в Одессе / Фото из соцсетей

Суворовский районный суд Одессы взял под стражу без права внесения залога брата местного криминального авторитета Садика, который на Mercedes CLS насмерть сбил пенсионера.

Об этом сообщил начальник областного следственного управления Национальной полиции Сергей Шайхет.

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"По ходатайству следственного отдела ДТП аппарата СУ ГУНП и прокуратуры Одесской области, Суворовский районный суд г. Одессы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – написал он.

По его словам, водитель Mercedes CLS находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило наличие у него в крови двух промилле алкоголя, что соответствует средней степени опьянения.

Шайхет добавил, что во время ДТП также пострадала пассажир Mercedes, ее с множественными телесными повреждениями доставили в больницу.

Теги: Аварии и ДТП Новости Одессы Новости Украины
Источник: 24 Канал
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