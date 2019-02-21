В Одессе арестовали мошенников, которые продавали фейковые акции Tesla на огромные суммы
Группа злоумышленников через интернет продавали будто бы ценные бумаги американской компании Tesla Motors. Таким образом они присваивали деньги доверчивых украинцев. Убытки только одного пострадавшего, который подал заявление в полицию, составили 120 тысяч долларов США.
Для реализации преступной схемы мошенники создали сайт "представительства" Tesla Motors Inc в Украине – tesla-group.com.ua. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Киева (именно в столице зарегистрированы фирмы ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина", от имени которых действовали преступники).
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На указанном сайте разместили рекламу акций Tesla. Кроме того, там отмечалось, что компания ООО "Тесла Групп Украина" работает на украинском рынке уже четыре года и предлагает акции и облигации американской корпорации.
Обыск при задержании мошенников
На самом деле мошенники никакими акциями не владели и никаких действий по их покупке не совершали. Деньги, полученные от граждан, присваивали. Это установили правоохранители и 21 февраля 2019 года в Одессе задержали двух злоумышленников. Теперь им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Арестованные злоумышленники, продававшие "акции" Tesla
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