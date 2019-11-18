В Одессе арестовали организатора канала нелегальной миграции, которого ранее задерживали: видео

Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения организатору канала нелегальной миграции, который переправлял граждан Турции в страны Евросоюза.

Пограничники недавно задержали организатора с очередной группой нелегалов, сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы.

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Прокуратура Одесской области объявила задержанному гражданину Турции подозрение в незаконной переправе людей через границу Украины. Приморский районный суд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Между тем четыре гражданина Турции, задержанных вместе с организатором, Малиновским районным судом Одессы были признаны виновными в попытке незаконного пересечения границы Украины. Каждому из них выписали штраф в размере 8500 гривен и запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

В ГНСУ добавили, что в октябре пограничники уже задерживали организатора. Тогда он был осужден за незаконную переправку лиц через границу и выдворен из Украины с запретом въезда на три года. Однако такое решение суда не заставило его отказаться от незаконной деятельности.

Смотрите видео задержания организатора канала нелегальной миграции:

Кстати, ранее в Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов из Вьетнама. Житель Закарпатья пытался переправить их через государственную границу в Венгрию, маскируя от тепловизоров и имитируя следы животных.