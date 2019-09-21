В Одессе авто въехало в толпу протестующих, есть пострадавшие: видео

В Киевском районе Одессы автомобиль въехал в толпу протестующих. В результате инцидента пострадали полицейский и участница мероприятия.

Инцидент произошел 20 сентября на улице Академика Королева. Демонстранты собрались из-за строительства на территории местного детского сада.

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В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта.

Женщина за рулем Nissan сначала сбавила скорость, подъехав к толпе, а затем двинулась вперед. Авто наехало на полицейского и участницу акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног.

Водителя Nissan задержали, а произошедшее уже квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения.

В Одессе авто въехало в толпу протестующих: смотрите видео

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