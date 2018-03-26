В Одессе автомобиль патрульных упал с моста
В Одессе автомобиль патрульных полицейских упал с Горбатого моста. Жертв в результате ДТП нет.
Об этом сообщает местное издание Думская.
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Как отметили в пресс-службе патрульной полиции, за медицинской помощью обратились двое патрульных, которые находились внутри машины.
"Поврежден автомобиль "Рено", два сотрудника обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
Источник: 24 Канал
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