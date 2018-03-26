В Одессе автомобиль патрульных упал с моста

В Одессе автомобиль патрульных полицейских упал с Горбатого моста. Жертв в результате ДТП нет.

Об этом сообщает местное издание Думская. Читайте также: Во Львовской области грузовик столкнулся с патрульным автомобилем: есть пострадавший Как отметили в пресс-службе патрульной полиции, за медицинской помощью обратились двое патрульных, которые находились внутри машины. "Поврежден автомобиль "Рено", два сотрудника обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе служебной проверки", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.