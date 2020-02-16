В Одессе бесплатные картины разобрали еще до начала выставки: фото

Одесские художники планировали в воскресенье, 16 февраля, во второй раз провести художественную акцию "Кому это нужно". Но она так и не началась, потому что одесситы разобрали все картины еще до начала выставки.

Люди ругались и толкались, выхватывая этюды, наброски и полотна, сообщает "Думская".

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Акция должна была начаться в 14 часов и в присутствии представителей местных СМИ. Впрочем около 150 одесситов, которые на нее собрались, решили не ждать начала.

Один из инициаторов акции художник Кирилл Бондаренко подвез к людям тачку с картинами и предложил выставить их на обозрение. Впрочем его встретили негативными криками и требованиями немедленно раздать картины.

Сразу же началась давка, горожане жадно хватали полотна и с вороватым видом оперативно покидали место раздачи, очевидно, опасаясь нападения оставшихся ни с чем,

– так описали увиденное журналисты издания.

Поэтому раздача 20 картин, подготовленных к акции, длилась всего 5 минут. Как итог в 14 часов на месте, где должна была состояться акция, остались только организаторы и те, кому ничего не досталось.

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Как ни странно, такой ажиотаж понравился организаторам акции. Они лишь пообещали, что в следующий раз подготовят больше картин.

"Очень часто у художников огромное количество материала, который они просто выбрасывают. А многие были бы рады повесить у себя наброски или этюды", – подчеркнул Кирилл Бондаренко.

Художественная акция, которая так и не началась: смотрите фото

Что известно об акции "Кому это нужно"?Акция "Кому это нужно" должна была состояться в Одессе второй год подряд. В прошлый раз она проходила в закрытом пространстве и вызвала интерес разве что десятка местных ценителей искусства.



После этого художники решили придать событию большего масштаба, разрекламировали его, хотели провести под открытым небом.