В Одессе депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 49-летнего одессита. Он 30 апреля выпал с балкона многоэтажки и разбился.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мертвого 49-летнего мужчину нашли 30 апреля примерно в 12:00 возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного,

– говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа.

Впоследствии появилась информация, что погибший – председатель депутатской земельной комиссии сельсовета. Об этом в своем телеграмме написал депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный.

В Фонтанском сельском совете состоялся ряд событий. Одно из них трагичное. Первое – с утра в сельском совете массовые обыски. Второе – один из депутатов покончил с собой,

– написал Колодяжный.

Однако окончательную причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.