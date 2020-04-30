В Одессе депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 49-летнего одессита. Он 30 апреля выпал с балкона многоэтажки и разбился.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Мертвого 49-летнего мужчину нашли 30 апреля примерно в 12:00 возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного,
– говорится в сообщении.
По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа.
Впоследствии появилась информация, что погибший – председатель депутатской земельной комиссии сельсовета. Об этом в своем телеграмме написал депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный.
В Фонтанском сельском совете состоялся ряд событий. Одно из них трагичное. Первое – с утра в сельском совете массовые обыски. Второе – один из депутатов покончил с собой,
– написал Колодяжный.
Однако окончательную причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.