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      В Одессе депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа

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      В Одессе депутат выпал с 13-го этажа: подозревают самоубийство
      В Одессе местный депутат выпал с 13-го этажа / Пресс-служба Нацполиции

      Одесские полицейские устанавливают обстоятельства гибели 49-летнего одессита. Он 30 апреля выпал с балкона многоэтажки и разбился.

      Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Мертвого 49-летнего мужчину нашли 30 апреля примерно в 12:00 возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного,
      – говорится в сообщении.

      По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа.

      Впоследствии появилась информация, что погибший – председатель депутатской земельной комиссии сельсовета. Об этом в своем телеграмме написал депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный.

      В Фонтанском сельском совете состоялся ряд событий. Одно из них трагичное. Первое – с утра в сельском совете массовые обыски. Второе – один из депутатов покончил с собой,
      – написал Колодяжный.

      Однако окончательную причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Одессы
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