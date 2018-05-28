В Одессе девушка упала в колодец: известны подробности

Инцидент произошел 28 мая в Одессе в переулке Ванный – 20-летняя девушка упала в сухой колодец. Пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу с признаками перелома руки и многочисленными ушибами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: В одесской многоэтажке оборвался лифт с людьми: известны подробности

По прибытию на место вызова спасатели установили, что человек находится на дне колодца, глубиной около 20 м и находится в бессознательном состоянии,

– говорится в сообщении спасателей.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились вниз колодца и подняли 20-летнюю девушку на поверхность.

Работниками скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу.