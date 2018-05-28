В Одессе девушка упала в колодец: известны подробности
Инцидент произошел 28 мая в Одессе в переулке Ванный – 20-летняя девушка упала в сухой колодец. Пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу с признаками перелома руки и многочисленными ушибами.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По прибытию на место вызова спасатели установили, что человек находится на дне колодца, глубиной около 20 м и находится в бессознательном состоянии,
– говорится в сообщении спасателей.
Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились вниз колодца и подняли 20-летнюю девушку на поверхность.
Работниками скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу.
Источник: 24 Канал
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