В Одессе должен был реализоваться донецкий сценарий, – активист

Активист Сергей Стерненко, который в 2014 году был в центре трагических событий Одессы, рассказал об угрозе потерять город, расследованиях и тех, кто еще не наказан и занимает важные посты в стране.

В Одессе должен был реализоваться донецкий сценарий. Сначала должно было быть подавление гражданского общества, которое могло оказывать активное сопротивление, а затем захват административных зданий и проведение так называемого референдума. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил активист Сергей Стерненко.

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Активист уверен, что город планировали провозгласить отдельной республикой. Угроза была вполне реальной и Одесса в 2014 году сломала львиную часть планов России по введению гибридной агрессии против Украины.

Сейчас не стоит недооценивать проукраинские силы и граждан с твердой позицией, которых стало больше по сравнению с 2014 годом. Их оказалось и тогда достаточно, чтобы дать отпор оккупантам,

– сказал Сергей Стерненко.

"Если говорить о предпосылках, то они не были устранены. У нас не было принципиально изменившихся кадровых решений в органах внутренних дел. Те же правоохранители, которые помогали пророссийским боевикам, закрывали их своими щитами, предоставляли им экипировку, то они до сих пор работают", – добавил активист.

Стерненко утверждает, что один из них сегодня является заместителем начальника полиции Одесской области – Иван Ищенко. Так же не было сделано выводов относительно лиц, которые управляют городом. Одесса до сих пор в руках русской мафии во главе с Геннадием Трухановым и Владимиром Галантерником.

Что известно о событиях в Одессе 2 мая?

2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулось дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.



За эти все годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.