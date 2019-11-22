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      В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном – видео

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      В Одесской области ребенок отравился метадоном, который принимала его мать / Скриншот из видео

      21 ноября ребенка в бессознательном состоянии госпитализировали. Мать призналась, что имеет наркозависимость и употребляет метадон.

      Ребенка увезли на скорой в больницу с подозрением на острое отравление. Как сообщают в полиции Одессы, только благодаря анализам удалось установить, чем отравилась девочка. Ведь мать до последнего не признавалась, в том, что употребляет наркотики.

      К слову: Женщина, которая пыталась продать своих двух детей, будет сидеть в тюрьме

      Однако пока неизвестно, каким образом ребенок добрался до опасных таблеток. Девочка до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

      А горемать решила оставить ребенка и убежала. Сейчас ее разыскивают.

      Полицейские открыли против нее дело по статье 166 – Злостное невыполнение родительских обязанностей.

      В Одессе годовалый ребенок отравился метадоном – смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы Дети и несовершеннолетние
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