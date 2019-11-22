В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном – видео

21 ноября ребенка в бессознательном состоянии госпитализировали. Мать призналась, что имеет наркозависимость и употребляет метадон.

Ребенка увезли на скорой в больницу с подозрением на острое отравление. Как сообщают в полиции Одессы, только благодаря анализам удалось установить, чем отравилась девочка. Ведь мать до последнего не признавалась, в том, что употребляет наркотики.

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Однако пока неизвестно, каким образом ребенок добрался до опасных таблеток. Девочка до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

А горемать решила оставить ребенка и убежала. Сейчас ее разыскивают.

Полицейские открыли против нее дело по статье 166 – Злостное невыполнение родительских обязанностей.

В Одессе годовалый ребенок отравился метадоном – смотрите видео