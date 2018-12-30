В Одессе горел бывший завод "Микрон": фото и видео

В воскресенье, 30 декабря, в Одессе загорелись складские помещения на территории бывшего завода "Микрон". Огонь охватил 700 квадратных метров здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Спасатели установили, что загорелось одноэтажное здание, которое принадлежит частному предпринимателю и используется как складское помещение.

Пожар на заводе "Микрон"

"Пожар локализовали в 15:59 и в 16:44 его ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Благодаря решительным действиям пожарных не допущена утечка химически опасных веществ из транспортных баллонов, которые были обнаружены на месте пожара. Погибших и пострадавших нет", – отметили в сообщении.

Пожар на заводе "Микрон"

Огонь тушили 45 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Видео: на территории бывшего завода "Микрон" загорелись складские помещения