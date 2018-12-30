В Одессе горел бывший завод "Микрон": фото и видео
В воскресенье, 30 декабря, в Одессе загорелись складские помещения на территории бывшего завода "Микрон". Огонь охватил 700 квадратных метров здания.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Спасатели установили, что загорелось одноэтажное здание, которое принадлежит частному предпринимателю и используется как складское помещение.
Пожар на заводе "Микрон"
"Пожар локализовали в 15:59 и в 16:44 его ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Благодаря решительным действиям пожарных не допущена утечка химически опасных веществ из транспортных баллонов, которые были обнаружены на месте пожара. Погибших и пострадавших нет", – отметили в сообщении.
Пожар на заводе "Микрон"
Огонь тушили 45 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливается.
Видео: на территории бывшего завода "Микрон" загорелись складские помещения