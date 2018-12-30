21:18
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      В Одессе горел бывший завод "Микрон": фото и видео

      31 Читати новину українською
      Пожар на заводе "Микрон"
      Пожар на заводе "Микрон" / ГСЧС

      В воскресенье, 30 декабря, в Одессе загорелись складские помещения на территории бывшего завода "Микрон". Огонь охватил 700 квадратных метров здания.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

      Читайте также: В ровненском общежитии произошел масштабный пожар: фото

      Спасатели установили, что загорелось одноэтажное здание, которое принадлежит частному предпринимателю и используется как складское помещение.

      Пожар на заводе "Микрон"

      "Пожар локализовали в 15:59 и в 16:44 его ликвидировали на площади 700 квадратных метров. Благодаря решительным действиям пожарных не допущена утечка химически опасных веществ из транспортных баллонов, которые были обнаружены на месте пожара. Погибших и пострадавших нет", – отметили в сообщении.

      Пожар на заводе "Микрон"

      Огонь тушили 45 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

      Причина пожара устанавливается.

      Видео: на территории бывшего завода "Микрон" загорелись складские помещения

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      сегодня , 20:01 Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      Наталія Печерська 218
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      сегодня , 20:01 ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      Наталія Лебідь 25
      Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне
      193
      Жуткие признания украинского пленного и пьяные разборки боевиков – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Жуткие признания украинского пленного и пьяные разборки боевиков – топ-5 видео недели
      298
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Поиск работы в Украине: где легче всего устроиться и сколько это длится
       9 апреля 2017 , 13:02
      Самые смешные мемы недели: джекпот Ляшко и пикантная перепичка
       29 октября 2017 , 20:00
      Что это было: вычисляем самоделку из Прикарпатья
       15 октября , 09:07
      Главные новости футбола 27 ноября: Шахтер победой над Хоффенхаймом сохранил шансы на плей-офф ЛЧ, 8 команд уже там
       28 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук