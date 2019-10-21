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      В Одессе горел монастырь УПЦ МП – фото, видео

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      Пожар в монастыре в Одессе
      Пожар в монастыре в Одессе / od.dsns.gov.ua

      На южной окраине Одессы вечером в воскресенье произошел пожар на территории Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП, который расположен на проспекте Небесной Сотни.

      Огонь тушили в течение часа. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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      Звонок о пожаре поступил в службу спасения "101" в 18:53. Горело одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади около 500 кв. м.

      Огонь тушили час 40 человек и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

      Сейчас в ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последней перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Одессы ГСЧС УПЦ МП Пожар
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