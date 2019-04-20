В Одессе горит здание торгового центра: фото и видео

В Одессе загорелся дом, в котором расположен торговый центр "Пятый элемент" на улице Черняховского. Из-за сильного задымления с 12-этажки эвакуировали посетителей и работников.

По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и огонь очень быстро распространился вверх. Сейчас огонь видно уже на 12 этаже, сообщает "Думская".

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В результате пожара никто не погиб и не пострадал, но некоторые жильцы дома надышались дыма. За помощью к медикам они не обращались.

Причиной пожара, вероятно, стало то, что на фасаде дома загорелся кондиционер и от него огонь быстро распространился по обшивке. Однако полиция выясняет, почему на самом деле вспыхнул огонь.

Все произошло за секунды. Я увидела дым внизу, и сразу после этого у меня на восьмом этаже треснуло стекло балконной двери,

– рассказала жительница дома.

На месте инцидента работают спасатели.

Смотрите видео месте пожара в Одессе: