В Одессе горит жилой дом: фото, видео

В одесском микрорайоне "Вузовский", 27 марта, горит жилой дом. При тушении пожара пострадали несколько спасателей.

Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа, сообщает "Думская".

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Пожар вспыхнул в 3:00 ночи в квартире дома. Впоследствии огонь перекинулся на крышу.

Смотрите видео пожара в Одессе:

На место происшествия прибыли сотрудники городских служб, которые обеспечивают людей горячими напитками. Также приехали автобусы, где они могут отдохнуть и согреться. Часть жителей провела ночь в своих машинах.

При тушении пострадали несколько пожарных. Они надышались дыма.

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