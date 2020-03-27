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      В Одессе горит жилой дом: фото, видео

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      В одесском микрорайоне "Вузовский", 27 марта, горит жилой дом. При тушении пожара пострадали несколько спасателей.

      Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа, сообщает "Думская".

      Смотрите также В Одесской области горела база отдыха: огонь охватил более тысячи квадратных метров – фото, видео

      Пожар вспыхнул в 3:00 ночи в квартире дома. Впоследствии огонь перекинулся на крышу.

      Смотрите видео пожара в Одессе:

      На место происшествия прибыли сотрудники городских служб, которые обеспечивают людей горячими напитками. Также приехали автобусы, где они могут отдохнуть и согреться. Часть жителей провела ночь в своих машинах.

      При тушении пострадали несколько пожарных. Они надышались дыма.

      Новость дополняется

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: ГСЧС Новости Одессы Пожар Новости Украины
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