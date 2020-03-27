В Одессе горит жилой дом: фото, видео
В одесском микрорайоне "Вузовский", 27 марта, горит жилой дом. При тушении пожара пострадали несколько спасателей.
Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа, сообщает "Думская".
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Пожар вспыхнул в 3:00 ночи в квартире дома. Впоследствии огонь перекинулся на крышу.
Смотрите видео пожара в Одессе:
На место происшествия прибыли сотрудники городских служб, которые обеспечивают людей горячими напитками. Также приехали автобусы, где они могут отдохнуть и согреться. Часть жителей провела ночь в своих машинах.
При тушении пострадали несколько пожарных. Они надышались дыма.
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