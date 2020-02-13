В Одессе из зоопарка сбежал конь: курьезное видео

Накануне из одесского зоопарка сбежал конь по имени Боня. Поймать жеребца так и не удалось, но через некоторое время он сам вернулся на территорию зверинца.

Соответствующее видео на своей фейсбук-странице опубликовал очевидец Владимир Самайчук.

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Скакун "устроил забег" в Преображенском парке. В зоопарке же рассказали, что фактически Боня является их работником: он помогает развозить корм для животных.

В Одессе из зоопарка сбежал конь: смотрите видео

К слову, недавно украинские пограничники похвастались служебной собакой-патриотом по прозвищу Лед. Они научили четвероногого отвечать (лаять) на приветствие "Слава Украине".