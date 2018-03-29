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В Одессе изъяли оружие из зоны АТО

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Изъятие оружия в Одессе
Изъятие оружия в Одессе / СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальную в боевую с целью продажи. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Изъятое оружие

"Клиентов" он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди "заказчиков" были, в частности, представители криминальных кругов региона", – сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия. Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

Часть изъятого оружия из зоны боевых действий на Донбассе

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Теги: Новости Украины Оружие Новости Одессы СБУ
Источник: 24 Канал
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