В Одессе к 8 марта запустили праздничный троллейбус, в котором женщины ездят бесплатно: фото

В четверг, 8 марта, по Одессе курсирует праздничный троллейбус, в котором с женщин не берут плату за проезд. Более того, кондуктор лично вручает женщинам-пассажиркам розы.

Об этом сообщает "Думская". Отмечается, что кроме цветов и улыбок, в салоне троллейбуса играет живая музыка – струнный квартет молодых исполнителей Bandito. Читайте также: Как украинские знаменитости поздравили женщин с 8 марта: яркие фото и видео Пассажиров на входе в транспорт встречает музыка и кондуктор с букетом роз. Музыканты играют очень профессионально – во время исполнения "Хава Нагила" многие хотели пуститься в пляс, но этому помешали размеры салона. Смотрите видео из одесского праздничного троллейбуса