В Одессе к 8 марта запустили праздничный троллейбус, в котором женщины ездят бесплатно: фото
В четверг, 8 марта, по Одессе курсирует праздничный троллейбус, в котором с женщин не берут плату за проезд. Более того, кондуктор лично вручает женщинам-пассажиркам розы.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что кроме цветов и улыбок, в салоне троллейбуса играет живая музыка – струнный квартет молодых исполнителей Bandito.
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Пассажиров на входе в транспорт встречает музыка и кондуктор с букетом роз. Музыканты играют очень профессионально – во время исполнения "Хава Нагила" многие хотели пуститься в пляс, но этому помешали размеры салона.
Смотрите видео из одесского праздничного троллейбуса
Источник: 24 Канал
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